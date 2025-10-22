きょうの山形県内は朝から気温が上がらず、酒田市では今季一番の冷え込みとなりました。 【写真を見る】【動画】鳥海山で初冠雪を確認平年より13日遅く酒田市では今季一番の冷え込みに（山形） そんな中、酒田市役所はけさ、鳥海山の初冠雪を確認したと発表しました。 きょうの県内は寒気や気圧の谷の影響でくもりで、朝まで雨の降る所がありました。 最低気温は、酒田市で７．５度と１１月上旬並みの気温となるなど２２あ