運び屋ゆきたの漫画な日常【漫画】本編を読むクリスマスや誕生日プレゼントをネットで注文する人も多いだろう。荷物が届いたとき、子供が出てきて「これ何？」と聞かれたら？バレないように受け取りたい親と勘が鋭い子供――。ここで機転を効かせなければいけない宅配員の姿を描いた漫画家ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「サプライズ」を紹介しよう！■“ご家族に内緒のお荷物”というのは