山形県米沢市でけさクマ１頭が目撃され、警察と市が注意を呼びかけています。 【写真を見る】米沢市でクマ一頭目撃周囲に民家や学校（山形） 米沢市と警察によりますと、きょう午前３時ごろ米沢市六郷町西藤泉の鬼面川付近でクマ１頭が目撃されました。 クマは体長１メートルほどと見られ、今のところ人や物への被害は確認されていません。 現場は周囲に民家や学校がある場所で市と警察は、クマが付近に潜んでいる可能