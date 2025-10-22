「BCNランキング」2025年9月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PENTAX タンクローR 8X21 UCF RタンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）2位コールマン M8X21 ブラックコールマン M8X21 ブラック（ビクセン）3位スポーツスターEX 10x25D CFスポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）4位コールマン M10X21 シルバーコールマン M10X21 シルバー（ビクセン）5位Do・