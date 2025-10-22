上空に流れ込んだ寒気の影響で、２２日の県内は各地でこの秋一番の冷え込みとなりました。広島市中区の２２日朝の最低気温は１５．６℃で、上着を着て出勤する人の姿が多く見られました。北部では最低気温が１０℃を下回るなど、県内全ての観測地点でこの秋一番の冷え込みとなりました。■男性「寒いですね。ほんと急ですよね、きのうから上着を着るようになって」■女性「きょうすごく寒いので（上着を）着てきた。マフラ