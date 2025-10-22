未来の林業を担う高校生がスマート林業技術を体験しました。人手不足が深刻化する林業、農林総合技術センターは林業を学ぶ高校生に最新のスマート林業技術を体験してもらい林業の道に進むきっかけにしてもらおうと体験会を開催しています。21日は山口農業高校の生徒たちが地上レーザーなどの最先端技術を使った森林資源解析を行いました。地上レーザを使うとこれまで一本一本人の手で行ってい