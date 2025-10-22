JA共済連新潟が、十日町市の高校に農機具を寄贈しました。 県立十日町総合高校では、約350人の生徒が野菜の栽培や稲作などについて学んでいます。JA共済連新潟は、実習などで使う精米機や農産物を包装する機械など8点を寄贈しました。 生徒は早速、寄贈された農機具で精米と袋詰めの作業をしました。 ■3年生 「家で稲作をやっていても、精米の作業を見ることがなかったのですごくうれしい。」 生徒たちは、VR(バ