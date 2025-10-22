日経225先物は11時30分時点、前日比20円安の4万9130円（-0.04％）前後で推移。寄り付きは4万9340円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万9365円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただし、直後につけた4万9350円を高値に軟化し、4万9000円を割り込むと下へのバイアスが強まり、中盤にかけて4万8660円まで下げ幅を広げる場面もみられた。売り一巡後はショートカバーが入る形で急速に切り返し、一時はプラス