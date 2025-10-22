建設が進む広島高速５号線と２号線を結ぶ橋の工事の様子が公開されました。■竹内嘉菜記者リポート「午前３時前です。広島高速５号線と２号線をつなぐ橋の工事が進められています」工事は広島市東区の市道を通行止めにして行われました。広島駅北口と温品を結ぶ高速５号線は、２号線とつながることで東広島方面などへのアクセス向上が期待されます。交通量の多い道路をまたぐ工事のため、ワイヤーや台車を使って橋