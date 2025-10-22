ノーベル物理学賞を2015年に受賞した梶田隆章さんの講演会が21日、山口市で行われました。山口大学吉田キャンパスで行われた講演会には、学生や社会人などおよそ300人が集まりました。梶田隆章さんは素粒子の一種＝「ニュートリノ」に質量があることを発見し2015年、ノーベル物理学賞を受賞。現在、東京大学の卓越教授などを務めています。講演会は、山口大学が学術や研究の大切さについて知ってもらおうと開い