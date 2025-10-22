この記事をまとめると ■ストラット式サスの弱点克服のめにトヨタはスーパーストラットを生み出した ■スーパーストラットは1991年にカローラレビン／スプリンタートレノへ初採用された ■シンプルな構造のまま、ダブルウイッシュボーン並みのコーナリング性能を実現していた FFの走りを劇的に変えたスーパーストラット ストラット式のサスペンションは、1947年に特許が出願され、その発明者の名前をとって、マクファーソン・ス