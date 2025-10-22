自民党の高市早苗総裁が首相に就任したことに、台湾から祝福が寄せられた。台湾メディアの自由時報が22日に報じた。高市氏の首相就任を受け、台湾の頼清徳（ライ・チンダー）総統はSNSアカウントで「高市早苗氏が日本の第104代首相に選出されたことを祝福します。高市氏は揺るぎない民主主義の信念を持ち、長年にわたりインド太平洋地域の平和と科学技術の発展に注目してこられました。また、台湾の強固な友人でもあります。台湾国