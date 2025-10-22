キヤノンは、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS（ピクサス）」シリーズから、多機能モデル「XK510」「XK140」「TS8930」「TS7630」4機種を2025年10月23日に発売する。シンプルデザインの2モデルは印刷時間を大幅短縮印刷用途に応じて機能やコストなどから選べる4モデルを用意する。いずれも、文書印刷に適した顔料インクと、写真印刷に適した染料インクの両方を搭載した「ハイブリッドインクシステム」により、文書も写真も美