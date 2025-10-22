歌手・俳優の鈴木愛理（31）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。テレ東ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（毎週水曜深0：30〜）に出演中の鈴木は、作中のものとみられる“推し活”ファッションを披露した。【写真】ハートがいっぱい！“推し活”ファッションを披露した鈴木愛理鈴木は、15日放送の同作第2話の告知とともに、三つ編みに大きな丸メガネと、大きなハートの中に「旬推し」と文字の入