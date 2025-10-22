22日（水）の関東は12月並みの寒さ。南西諸島では、大雨災害に厳重な警戒が必要です。＜22日（水）の天気＞活発な秋雨前線の影響で、南西諸島〜伊豆諸島で雨が強まり、南西諸島では激しい雨や非常に激しい雨が降っています。午後も大雨が続くことで総雨量が多くなり、大雨災害の危険度が高まりそうです。伊豆諸島でも、これまでの大雨で地盤がゆるんでいる上に断続的な雨となるため、土砂災害に警戒が必要です。・予想24時間降水量