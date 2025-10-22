ABEMAは22日、オリジナル恋愛リアリティーショー「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」を、11月9日夜9時から放送することを発表。女優の前田敦子（34）が初めて恋愛リアリティーショーのMCを務めることが決定した。前田は「妊娠中からハマっていた…うれしい」と念願の出演だったことを告白。お笑いタレントの陣内智則（51）とタレントの藤田ニコル（27）もともに司会を務める。同シリーズは、関係に悩みや迷いを抱えるカ