広島はリーグ５位に終わり、２年連続のＢクラスに沈んだ。今季の反省と収穫を踏まえ、来季への課題はどこにあるか。新井貴浩監督の選手時代も指導に携わった内田順三氏（デイリースポーツ・ウェブ評論家）は、攻撃面での「スピード野球の復活」をカギに挙げた。◇◇シーズン終了の挨拶で、新井監督がヤジやブーイングを浴びた。彼の性格からして、「来年以降も苦しみは続いていくと思います」という発言に悪気はなかった