【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２１日、自身が意欲を示していたロシアのプーチン大統領との早期の会談について、当面見送る考えを示唆した。ロシアが和平に向けて歩み寄る姿勢を示さず、会談しても進展が見込めないと判断しているとみられる。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に「無駄な会談はしたくない」と述べ、会談実現の環境が整うのを見極める考えを示した。「無駄」の理由については語らず、「たく