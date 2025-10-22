クマ22日午前7時半ごろ、福島県会津美里町沼田で、80代女性が家庭ごみを出しに自宅玄関を出たところ、クマ1頭に襲われ顔などを負傷した。女性の「クマだ」という叫び声を聞き外に出た80代の夫も首付近をひっかかれけがをした。会津若松署によると、いずれも重傷だが命に別条はないという。近所の住民が110番した。クマは体長約1メートルで、南の山林に逃げた。署が近隣住民に注意を呼びかけている。