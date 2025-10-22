秋雨前線などの影響で、すでに10月の平年1カ月分の雨量を超える沖縄県では大雨となっています。秋雨前線などの影響で、沖縄県や鹿児島県の南西諸島では、激しい雨が降っているところがあります。沖縄県の竹富町波照間では24時間雨量が426.5mmと観測史上1位で、平年の10月の1カ月分の雨量の約2.5倍の大雨となっています。また、鹿児島・南種子町上中でも254.5mmと10月の観測史上最大を観測しています。鹿児島県の一部地域では、土砂