ハマスによる拘束中に死亡したアリエ・ザルマノビッチさんの遺体が返還された/Hostages and Missing Families Forum（ＣＮＮ）２０２３年１０月にイスラエルから連れ去られた人質のうち、最高齢の男性を含めてさらに２人の遺体が２１日、パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスから返還された。イスラエル軍によると、同日遺体が返還された２人はアリエ・ザルマノビッチさんとタミル・アダールさんと判明した。ザルマノビッ