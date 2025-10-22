夏帆と竹内涼真がダブル主演を務めるＴＢＳ系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が２１日の第３話で、別れた後の鮎美（夏帆）と勝男（竹内）が別のパートナーとの交際を模索する様子を描いた。中条あやみ演じるキャリアウーマンの椿も本格参戦し、「失恋友達」のワードが視聴者の関心を呼んだ。手作り料理を絡めた恋愛コメディー。３話で勝男は椿を自宅に招き、自作のおでんでもてなす。２人はマッチングアプリで知り