ドジャース・大谷翔平（３１）が２シーズンぶりに再開させた「二刀流」の大活躍に、まさかの?ケチ?がつけられた。右ヒジを手術した影響で昨季は打者に専念し、今年は６月中旬から投手として実戦のマウンドに立った。イニング数や球数に制限をかけながら徐々にステップアップし、ワールドシリーズ進出を決めた１７日（日本時間１８日）のブルワーズ戦ではついに本領を発揮した。７回途中まで１００球を投げて２安打無失点。１