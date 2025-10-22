株式会社eye factoryが新たなグラビアレーベル「FIRST GRAVURE」の発足。その記念すべき第一弾作品として、人気タレント・大川成美の最新作『Gentle Allure（ジェントル・アリュール）』を、デジタル写真集と映像作品（DVD）の2形態で10月25日（土）に同時リリースする。 大川成美『Gentle Allure』 大川成美『Gentle Allure』 本作は、映像（DVD）を8Kシネマカメラで撮影。大川の瞳の潤いや肌の質感、そして吐息までが伝わ