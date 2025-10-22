さまざまな研究により、「日本や韓国などを含む東アジア諸国は、西洋諸国に比べて幸福度が低い」という結果が示されています。韓国の研究者らが発表した論文では、東アジア諸国の幸福度が低い原因となっているかもしれない「5つの文化的傾向」が提唱されました。Unraveling Why Happiness Levels Vary Across Cultures: Mechanisms Underlying East‐West Differences - Choi - 2025 - Social and Personality Psychology Compass