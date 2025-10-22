総合家電メーカーのハイセンスジャパンが、BS／CS4Kチューナー内蔵の液晶テレビ「A6Rシリーズ」を2025年10月下旬より発売します。国内外で人気のネット動画アプリに多数対応するほか、スマートフォンの画面をテレビに映し出す「スクリーンシェア」など、便利な機能が満載です！ ハイセンスジャパン 4K液晶テレビ「A6Rシリーズ」 ハイセンスから、リビングエンターテインメントを充実させる新シリーズ「A6Rシリーズ