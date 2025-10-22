愛知県は、県がんセンターで研究を始め、2025年のノーベル賞受賞が決まった坂口志文大阪大特任教授に、県の学術顕彰を贈ると発表しました。坂口さんは1977年に愛知県がんセンターの研究生となり、今回の受賞の対象となった「制御性T細胞」の発見につながる研究を始めました。大村愛知県知事：「愛知県で研究活動の基盤を形成され、ノーベル生理学・医学賞の受賞という最高の栄誉に結実したことは、愛