グローカルネットは、ダイワボウ情報システム株式会社(DIS)が運営する販売店向けポータルサイト「韋駄天(iDATEN)」において、自社VPNサービス『かんたん・せんぞく固定IPアドレス付与』および『だれリモVPN』の取り扱いを2025年9月25日より開始しました。これにより、DISの販売パートナーを通じて、より多くの企業へGlocal VPNシリーズの導入が可能になります。 グローカルネット Glocal VPNサービス Glocal VPNシ