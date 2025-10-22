株式会社スポーツバックスは２２日、同社所属の阪神・岩田稔ＣＡ（コミュニティアンバサダー）が、１１月１６日に甲子園で行われる野球体験教室を主催すると発表した。１型糖尿病の子供（約５０人の小学生と中学生）や家族を招き、甲子園の室内練習場での野球教室と甲子園スタジアムツアー、交流会イベントを実施する。タイガースアカデミーの桑原謙太朗コーチと大迫玲奈コーチも、野球講師として参加の予定だ。現役引退した後