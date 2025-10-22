ティーケーピー(TKP)が、創業20周年を記念する式典を2025年9月9日に開催しました。会場となった千葉県のTKP東京ベイ幕張ホールには、全国から1,000名を超える関係者や取引先が集まり、TKPの20年の節目を盛大に祝いました。式典の様子をレポートします！ TKP創業20周年記念式典 レポート 貸会議室事業などを展開するTKPが、創業20周年を迎えました。千葉県のTKP東京ベイ幕張ホールで開催された記念式典は、華やかで