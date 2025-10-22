１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩのインタビュー企画、第１０弾はグループの精神的支柱でマルチな才能を持つ西洸人（２８）。先月のバンテリンドームナゴヤでの３ＤＡＹＳ公演については「こだわったのは藤牧京介とのユニットだった」と振り返った。ツアーが一段落した後、音楽修業のために渡米し「音楽漬けで充実した日々を過ごせた。この経験を生かしたい」とも。大学進学を断念し、プロダンサーを目指した時の親子