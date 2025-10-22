巨人は２２日、ジャイアンツタウンスタジアムで２９日から行う若手主体の秋季キャンプで、球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏が臨時コーチを務めると発表した。期間は１０月２９日から１１月１３日まで。イ・スンヨプ氏はサムスン・ライオンズ、ＮＰＢのロッテを経て０６年から２０１０年まで巨人でプレー。０６年に４１本塁打を放つなど現巨人監督の阿部慎之助らと強力打線を形成した。その後はオリックス、サムスン・ラ