高知県高知市の交差点で、高校生が自転車ヘルメットの着用など交通安全を呼びかけました。高知市の高知小津高校は2025年、高知県警から自転車ヘルメット着用推進モデル校に指定されています。22日は朝8時ごろから生徒など約60人が交通量の多い高知大学教育学部附属小学校付近の交差点で自転車に乗っている人や歩行者にヘルメット着用や交通ルールの遵守を呼びかけるチラシを手渡しました。警察庁の調査によれば自転車乗用中