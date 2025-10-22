10月22日朝の高知県内はぐっと冷え込み、いの町本川では最低気温が10.1度など県内16観測地点すべてで今季最も低い気温となりました。気象台によりますと、22日の県内は秋雨前線が四国沖に南下し、北からの冷たい空気が流れ込んでいるため各地で気温が下がりました。今朝の最低気温は、いの町本川が10.1度、本山が11.7度、梼原が12.1度、また高知市でも14.7度と県内16の観測地点すべてで今季一番の寒さとなっています。10月20日まで