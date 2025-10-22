国会ではけさ、与野党の国対委員長が会談し、野党側はガソリン税の暫定税率を廃止するための法案を今月中に成立させるよう求めました。ガソリン税の暫定税率をめぐっては、与野党は年内のできるだけ早い時期に廃止することで合意しています。けさ行われた与野党の国対委員長会談で、野党側は関連法案を今月中に成立させるよう要求し、与党側は持ち帰りました。また、議員定数削減について、与党側は関連法案を今の国会で成立させる