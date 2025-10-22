きょうは太平洋側で冷たい雨となっていて、全国各地で今シーズン一番の冷え込みとなっています。日中も厚手の上着が必要になりそうです。記者「午前10時過ぎの新宿駅前です。雨、風も冷たく、多くの方がダウンやコートを着ています」「外に出たら、さらに寒かったので、一応ダウンを持ってきました」「羽毛布団を出していない状態で、寒いなって思って。布団を変えなきゃなって思いながら起きました」けさ、東京都心の最低気温は11