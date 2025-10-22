Mizkanは食物繊維維を手軽に摂れる「Fibee むぎゅっとワッフル ほうじ茶」を10月1日から公式通販限定で発売した。秋にぴったりなほっこりおいしいワッフルを提案する。全粒粉やおからを使ってしっとり焼き上げたワッフル。ほうじ茶の香ばしい香り、上品な甘さを楽しめる。むぎゅっと食感のため腹持ちがよく、小腹満たしにぴったり。発酵性食物繊維量は1個当たり3.5g（分析値）。税抜き参考小売価格248円。「Fibee むぎゅっとワッフ