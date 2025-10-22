にんべんは犬のためのデリカテッセン「Kitchen Dog！」を運営する日本ダブルポーションとコラボレーションする。日本ダブルポーションが販売する犬用の年越し蕎麦「年越しわんこの蕎麦」と「七草粥」の原料として、花かつおを供給する。商品は「Kitchen Dog！」オンラインストア、「Kitchen Dog！」を取り扱う全国のペットショップなどで販売。12月12日まで注文を受け付ける。「年越しわんこの蕎麦」は鰹節の香りと豚ひき肉の濃厚