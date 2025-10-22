クマによる人身被害があった立山町では、屋内にクマが入り込んだという想定で、きょう緊急銃猟の訓練が行われました。立山町の体育館で行われた訓練には、町の職員や猟友会のメンバー、警察官など15人が参加しました。緊急銃猟は、条件を満たした場合に、自治体の判断で銃器によるクマなどの駆除が可能になる仕組みで、県内では富山市が、今月16日に初めて緊急銃猟を許可しました。きょうは町の職員が、猟友会や警察官と相談