北海道・白老町の養鶏場で21日、ニワトリから高病原性鳥インフルエンザの感染の疑いが見つかり、確定検査の結果、感染が確認されました。全国の農場では今シーズン初めての感染となります。白老町の養鶏場では21日、ニワトリが死んでいるのが見つかり、簡易検査の結果、A型インフルエンザの陽性反応が確認されていました。道によりますと、その後の確定検査の結果、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたということです。全