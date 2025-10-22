富山県内ではクマの目撃が相次いでいます。昨夜、富山市ではカキを食べるクマが目撃されました。木に登り、夢中になってカキの実を食べるクマ。ツキノワグマの特徴である、胸に三日月のような白い模様が確認できます。これは昨夜富山市二松の住宅で撮影されました。富山市によりますと、きのう午後7時20分ごろ、近くに住む人から「クマがカキを食べている」と市に連絡がありました。市の職員と猟友会が今朝、現地を確認したところ