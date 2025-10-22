22日朝早く、埼玉県朝霞市の国道で大型トラックが反対車線に飛び出し乗用車など3台に衝突した後、道路脇の建物に突っ込み、2人が重軽傷を負いました。建物の住人が事故の瞬間の衝撃を語りました。現場近くの防犯カメラの映像には、走ってきた大型トラックがスピードを落とさないまま反対車線を突っ切り、そのまま建物に衝突する様子がうつっていました。衝突する瞬間には、火花のようなものがあがっている様子も確認できました。警