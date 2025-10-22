味の素冷凍食品は、業務用冷凍食品のうち米飯類19品種の出荷価格を来年2月2日納品分から引き上げる。値上げ幅は15〜25％。主な製品は「ガツうま！チャーハン250」「チキンライス250」など。原材料費等のコスト上昇を吸収するため企業努力に努めてきたが、今後も原料米等の価格上昇が見込まれるため、現行価格を維持することは困難と判断した。