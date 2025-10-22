モデルでタレントの高橋ユウ（34）が、21日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。複数の国や地域にルーツを持つ人を指す「ミックスルーツ」にテーマに、自身の戸惑った経験を話した。高橋は父が日本人で、母がフィリピン人のハーフ。モデルを始める時に、滋賀から東京に来た。「（東京は）ハーフを生かせる場や、と思ったんです。テレビに出るときも、ハーフタレントとして出られる、という