江崎グリコは「アーモンド効果」から6月9日に発売開始した「アーモンド効果 PROTEIN〈ナッツミックス〉」と「同〈ナッツミックス砂糖不使用〉」のプロテイン飲料2品で、ライトな身体づくりニーズを獲得してブランド領域を拡大している。2品の販売数量は計画を上回って推移。9月17日、取材に応じた同社の健康事業マーケティング部の川上雄太郎氏は「しっかり筋トレに打ち込むのではなく、ライトに身体づくりをしたいという方に好評