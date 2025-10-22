エールフランス航空は、シカゴ・オヘア国際空港に新ラウンジをオープンした。エールフランス航空のブランドイメージとサービス基準を反映し、グローバルラウンジネットワークと提携して運営する。広さは約470平方メートル、座席数は105席。SGK Brandimageと共同でデザインし、エールフランス航空のロゴ、歴史あるシンボルである翼のあるタツノオトシゴ、豊かな歴史を描いたポスターなどでエールフランス航空の世界観を反映させた。