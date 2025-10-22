「休日をダラダラと惰性で過ごすと余計に疲れる」という経験がある人は多いだろう（写真：mits／PIXTA）40歳を超えたビジネスパーソンはもっと本気で遊ぶべきだと思う。大人になれば、「キチンと仕事をして云々」ということは常識としていろいろなヒトが教えてくれるだろう。しかしながら、大人こそしっかりと遊ぶべきだ、ということを教えてくれるヒトはあまりいない。というか、そもそも「遊びと大人」というキーワードの両立に