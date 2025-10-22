森原は昨季は自己最多の29セーブをマークした（C）産経新聞社今オフの移籍市場で注目となっているのは救援投手部門にもある。セ・リーグ優勝チームの阪神でもこの点で大きな動きがあった。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック10月21日、球団は漆原大晟に戦力外を通告したと発表した。漆原は2018年の育成ドラフト1位でオリックスに入団。その後、20年に支配下登録され、2023年は16試合の登板で0勝0