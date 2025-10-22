NTTグループとKDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、災害時の避難所支援について、4社での共同の取り組みを拡大し、より素早くより広範囲に支援していくと発表した。 これまでは、4社それぞれで避難所に支援を実施してきたが、1社が支援している場所に後から他社が来てしまうなど、支援の重複が発生しており、それによりほかの避難所への支援が遅れてしまう問題があった。 4社は7月に、すでに支援している避難