今夏、ドイツのボルシアMGからオランダの名門アヤックスに移籍した日本代表DF板倉滉。1050万ユーロ（約18.2億円）ほどの移籍金で加入した28歳の板倉は、アヤックスでは6番目の年長者となるため、経験あるベテランとして期待されている。アヤックスは22日に強豪チェルシーとのUEFAチャンピオンズリーグを戦う。クラブ公式によれば、板倉とコンビを組むことも多い22歳のオランダ人DFユーリ・バースは、こう話していたそう。「（18日